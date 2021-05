Gesundheit : Fitnesscenter ab 1. Juni geöffnet: Vereine dürfen trainieren

Rund 260 000 Sportler in den Vereinen und Tausende Mitglieder in Fitnesscentern, Yogastudios und Tanzschulen können vom 1. Juni an in MV wieder trainieren. Erwachsene müssen bei Sport in Innenräumen allerdings einen Negativ-Test vorlegen.

Schwerin | In den Sportvereinen und Fitnesscentern in Mecklenburg-Vorpommern darf vom 1. Juni an wieder trainiert werden. In Innenräumen müssen Erwachsene dafür einen Negativ-Corona-Test vorlegen. Unter freiem Himmel sind 25 Personen zugelassen, drinnen 15, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstagabend nach einem „Sport-Gipfel“ mit Vertretern de...

