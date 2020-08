16 Jahre nach Übernahme eines Traditions-Fischverarbeiters an der Seenplatte soll der Standort geschlossen werden. Energie- und Lohnkosten seien am polnischen Standort günstiger, heißt es. An der Müritz und in Schwerin ist man zutiefst enttäuscht.

von dpa

17. August 2020, 16:56 Uhr