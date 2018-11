Notfälle : Fischkutter im Hafen Timmendorf auf Poel in Schieflage

von dpa

30. November 2018, 16:47 Uhr

Im Hafen von Timmendorf auf der Insel Poel ist am Freitag ein Fischkutter in Schieflage geraten und und hat dabei Öl verloren. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden rund um das havarierte Schiff Sperren ausgebracht, um eine Ausbreitung des Ölfilms zu verhindern. Weshalb der am Kai festgemachte Kutter absackte, sei noch unklar. Der Eigentümer werde sich um die Bergung des Schiffes kümmern. Die Wasserschutzpolizei habe gegen ihn Ermittlungen wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung aufgenommen.