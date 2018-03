Tiere : Fischforscher zeigt ungewöhnliche Präparate im Meeresmuseum

Faszinierende Präparate von Fischen zeigt ab Donnerstag eine neue Ausstellung im Deutschen Meeresmuseum. Unter dem Titel «InsightFish» präsentiert der Fischforscher Timo Moritz Präparate von Fischen, die mit der sogenannten Aufhelltechnik entstanden. Diese Technik sei eine der wichtigsten Methoden am Deutschen Meeresmuseum, um Fische untersuchen und Verwandtschaftsbeziehungen belegen zu können. Dabei erscheinen Muskeln, Haut und Organe transparent, nachdem Pigmente mit Wasserstoffperoxid entfernt und Gewebe mit dem Enzym Trypsin verdaut wurden. Die Behandlung mit dem Farbstoff Alcian-Blau färbe die Knorpel blau. Der Farbstoff Alizarin-Rot gebe den Knochen eine rote Färbung, wie Moritz, wissenschaftlicher Kurator für Fische, erklärt.

von dpa

07. März 2018, 05:58 Uhr

In den vergangenen Jahren entstanden auf diese Art mehrere hundert Präparate - von der Millimeter großen Larve eines Mondfisches bis zum 22 Zentimeter großen Heringskönig. Die Ausstellung zeigt 16 Originalpräparate sowie 14 großformatige beleuchtete Tafeln mit Aufhellpräparaten. Das Meeresmuseum umfasst eine Fischsammlung mit rund 8000 Fischpräparaten, die in Alkohol konserviert sind. Von den weltweit mehr als 30 000 Fischarten finden sich in der Sammlung über 2000 Arten.