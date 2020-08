Umwelt : Fischer protestieren gegen Greenpeace-Aktion in der Ostsee

Küstenfischer aus Mecklenburg-Vorpommern haben am Montag in Sassnitz auf Rügen zusammen mit ihren Familien gegen die aktuelle Fischereipolitik und die jüngste Greenpeace-Aktion in der Ostsee protestiert. «So schwer wie jetzt hatten es die Fischer noch nie. Zu den drastischen Fangbeschränkungen kommen nun auch noch Anfeindungen durch Umweltaktivisten, die unseren Berufsstand mit Füßen treten», sagte Alexander Steffen, einer der Initiatoren der Protestaktion.

von dpa

10. August 2020, 12:52 Uhr