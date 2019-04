Fischerei : Fischer haben weiter Sorgen: Landesverband besteht 25 Jahre

Niedrige Fangquoten, mäßige Preise und fehlender Berufsnachwuchs machen den Fischern in Mecklenburg-Vorpommern das Leben schwer. Hinzu kommt Konkurrenz aus dem Tierreich etwa durch Robben und Kormorane. In den vergangenen drei Jahrzehnten sei die Zahl der Fischer im Land auf 140 und damit auf weniger als ein Zehntel geschrumpft. «Ich fürchte, das ist noch nicht das Ende der Entwicklung», sagte Norbert Kahlfuß, langjähriger Präsident des Landesfischereiverbandes, der am Samstag in Spornitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) seine Jahrestagung abhielt.

von dpa

27. April 2019, 11:37 Uhr

Außerdem feiert der Verband sein 25-jähriges Bestehen. Er vertritt knapp 50 000 Angler, Binnen-, Küsten- und Hochseefischer. Diese sind jeweils auch noch in separaten Verbänden organisiert. Dem Dachverband sei es bei allen Problemen gelungen, unterschiedliche Interessen der Mitglieder unter einen Hut zu bringen, sagte Kahlfuß.