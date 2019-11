Fischerei : Fischer fühlen sich von Politik nicht ernstgenommen

von dpa

20. November 2019, 12:38 Uhr

Fischereipolitik und Realität driften nach Ansicht von Ostseefischern in Mecklenburg-Vorpommern immer weiter auseinander. Auf einer Informationsveranstaltung des Landes am Mittwoch in Stralsund kritisierten sie vor allem zunehmende Fangbeschränkungen. Obwohl es immer weniger Fischer gebe und diese etwa beim Dorsch ausreichend Fische aller Größen beobachteten, würden die Fangquoten weiter reduziert. «Wir haben keine akademischen Grade und sind daher nicht glaubhaft», sagte einer der mehr als 100 angereisten Fischer. «Wir wollen nur arbeiten», sagte Fischer Uwe Krüger aus Ahlbeck auf Usedom. Sie wollten keine Stilllegungsprämien. Viele Fischer kritisierten auch den ihrer Meinung nach unnötigen Schutz von Kormoranen und Kegelrobben. Mittlerweile gehörten die Fischer selbst auf die «Rote Liste». «Wir kämpfen um unsere Existenz», sagte Krüger.