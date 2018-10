EU : Fischer fordern Beihilfen: «Die Stimmung ist am Boden»

von dpa

16. Oktober 2018, 11:23 Uhr

Die Kutter- und Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern haben mit Entsetzen auf die Fangquoten für 2019 reagiert. «Die Stimmung ist am Boden», sagte die Vorsitzende des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer, Ilona Schreiber, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Seit Jahren bewegten sich die Dorsch- und Heringsquoten auf dramatisch niedrigem Niveau. Eine finanzielle Unterstützung von Bund und EU sei dringend erforderlich, um das Überleben der Fischerei zu sichern. «Der Hering ist der Brotfisch der Küstenfischer». Bereits im Jahr 2018 war die Quote um 39 Prozent im Vergleich zu 2017 gesenkt worden. Nun müssten die Fischer eine weitere Reduzierung um 48 Prozent verkraften, sagte Schreiber. Die Quotenerhöhung beim Dorsch erfolge auf niedrigem Niveau und könne die Verluste beim Hering nicht ansatzweise ausgleichen.