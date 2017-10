Unternehmen : Firmenspende: Grundschulen bekommen Mini-Computer

Dank privatem Schulsponsoring bekommen 100 Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern programmierbare Mini-Computer für den Unterricht. Ein Unternehmen stellte 100 Klassensätze zu je 25 Mini-Computern zur Verfügung, wie Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Dienstag in Schwerin sagte. Der Gesamtwert des Engagements belaufe sich auf 75 000 Euro. Das Land werde die Lehrer zur Nutzung der Mini-Computer in seiner Winterakademie fortbilden.