Krankheiten : Firmen in MV spüren Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie haben Mecklenburg-Vorpommern erreicht. In einer Trendumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) meldeten knapp 40 Prozent der 51 in Westmecklenburg teilnehmenden Firmen, dass sie bereits Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit spürten, wie die IHK zu Schwerin am Dienstag mitteilte.

von dpa

10. März 2020, 15:16 Uhr

«Hauptsorgen für die Unternehmen sind insbesondere: krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeiter, fehlende Waren und Dienstleistungen, Absage von Messen und Veranstaltungen, eine geringere Nachfrage nach eigenen Produkten und Dienstleistungen sowie eine allgemeine Unsicherheit über zukünftige Geschäfte und Investitionen», hieß es.

Bundesweit nahmen den Angaben zufolge rund 10 700 Unternehmen an der Umfrage teil. Knapp die Hälfte meldete demnach, dass sie bereits Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit spürten. Die Umfrage bilde kein vollständiges Meinungsbild ab, liefere jedoch erste Erkenntnisse zu den regionalen Auswirkungen, hieß es. Die Befragung fand demnach vom 5. bis 8. März online statt.