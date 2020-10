Kabinett : Finanzminister verteidigt Milliardenschulden in Corona-Krise

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hat die coronabedingte Aufnahme neuer Milliardenschulden gegen die Kritik des Steuerzahlerbundes verteidigt. «Die Landesregierung hält sich mit dem Nachtragshaushalt an die engen Vorgaben der Schuldenregel in der Landesverfassung. Sämtliche coronabedingten Ausgaben werden transparent abgebildet und über das eigens dafür eingerichtete Sondervermögen abgebildet», erklärte Meyer am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel.

von dpa

08. Oktober 2020, 14:15 Uhr