Gastgewerbe : Finanzminister für niedrigere Mehrwertsteuer für Tourismus

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hat sich für eine zeitlich befristete Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für das Gastgewerbe von 19 auf 7 Prozent ausgesprochen. «Denkbar wäre, dass der reduzierte Satz nur so lange angewendet wird, wie das Gastgewerbe Auflagen zu stemmen hat, die sich direkt auf den Umsatz auswirken», sagte Meyer am Mittwoch in Schwerin. Am Nachmittag soll im Koalitionsausschuss im Bund über das Problem gesprochen werden.

von dpa

22. April 2020, 12:41 Uhr

Nach Berechnungen des Schweriner Finanzministeriums würde eine Absenkung der Mehrwertsteuer für das Gastgewerbe bundesweit jährlich zu Mindereinnahmen von rund fünf Milliarden Euro führen. «Sollte die Bundesregierung Bedenken hinsichtlich der Befristung haben, könnte dieser Entlastungsbetrag auch in Form von Direkthilfen ausgezahlt werden», schlug der Minister vor. Meyer ist zugleich Präsident des Deutschen Tourismusverbandes.

Die AfD zeigte wenig Verständnis für den Vorschlag. «Eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer wäre ein wahrer Schildbürgerstreich. Wer keine Einnahmen hat, so wie das Hotel- und Gastronomiegewerbe derzeit, der zahlt auch keine Mehrwertsteuer», erklärte der finanzpolitische Sprecher der größten Oppositionsfraktion im Schweriner Landtag, Sandro Hersel. Er forderte, die Betriebe endlich unter Auflagen wieder öffnen zu lassen. «Man kann schließlich den Mindestabstand auch im Restaurant einhalten und Hotelzimmer nach einer Vermietung einige Tage unvermietet lassen.»