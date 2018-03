Denkmäler : Finanzhilfen für 30 Denkmäler in MV

von dpa

12. März 2018, 16:20 Uhr

Rostschäden an der «Gorch Fock I», Einsturzgefahr in der einstigen NS-Heeresversuchsanstalt Peenemünde, Holzschwamm im Gebälk der Stralsunder Nikolaikirche: Für rund 30 sanierungsbedürftige Denkmäler in Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr finanzielle Hilfe von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Sicht. Damit steht nach bisherigen Planungen jedes zwölfte Förderprojekt 2018 im Nordosten, wie aus einer Mitteilung der Stiftung vom Montag hervorgeht. Bundesweit würden in diesem Jahr wenigstens 360 Projekte unterstützt. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest und sei abhängig von der Höhe der Spenden und Zuwendungen.