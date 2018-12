Finanzen : Finanzen der Kommunen: Landesrechnungshof legt Bericht vor

von dpa

04. Dezember 2018, 01:04 Uhr

Der Landesrechnungshof legt heute in Schwerin seinen neuen Bericht zur Finanzlage der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vor. Dank der guten Konjunktur sprudeln die Steuern. Doch führt das nicht bei allen Städten und Gemeinden im Nordosten dazu, dass sie über ausgeglichene Haushalte verfügen. So mussten die Finanzprüfer in der Vergangenheit bei knapp der Hälfte der 750 Kommunen im Land Defizite in den Kassenabschlüssen feststellen. Insbesondere Kommunen im Umfeld großer Städte, den sogenannten Speckgürteln, verzeichneten hingegen satte Überschüsse. Bei seinen regelmäßigen Untersuchungen zur Finanzlage der Kommunen geht der Landesrechnungshof auch besonderen Entwicklungen nach. Der Bericht listet auch Einzelbeispiele fragwürdiger Finanzentscheidungen auf.