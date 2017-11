Film : Filmpreis junger Häftlinge für «Wildes Herz»

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 10:36 Uhr

Der Film erzählt aus dem Leben des Band-Frontmanns Jan «Monchi» Gorkow und ist eine Reise in das Spannungsfeld von Politik, rechter Gewalt und linker Gegengewalt in Mecklenburg-Vorpommern. Hübner und Schultz haben Gorkow dafür drei Jahre lang begleitet. «Feine Sahne Fischfilet» tauchte wiederholt im Verfassungsschutzbericht des Landes auf. Die Dokumentation zeigt offen, dass einige Texte der Band politisch-radikal, wenn nicht gar gewaltbetont sind.

Die jungen Häftlinge begründeten ihre Preisvergabe so: ««Wildes Herz» eröffnete uns interessante Einblicke in die Biografie von Monchi. Die mit Beginn seiner Politisierung einhergehenden Konflikte mit Elternhaus und der Strafverfolgung haben viele von uns selbst so oder in ähnlicher Form erlebt.» Für die Entscheidung der Preisvergabe sei zudem die politische Botschaft des Films ausschlaggebend gewesen. Kinostart ist am 12. April 2018.