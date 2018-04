Film : Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern: Filme über Flüchtlinge

von dpa

19. April 2018, 13:17 Uhr

Beim 28. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern Anfang Mai in Schwerin sind Flüchtlingsschicksale ein Programmschwerpunkt. Das werde bereits am Eröffnungsfilm «Styx» deutlich, sagte Festivaldirektor Volker Kufahl am Donnerstag. Das deutsch-österreichische Drama um eine Ärztin auf Segeltörn im Mittelmeer, die plötzlich mit einem überladenen Flüchtlingsboot konfrontiert wird, steht im Wettbewerb des Festivals. Zehn aktuelle, deutschsprachige Produktionen konkurrieren um den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis, den «Fliegenden Ochsen». Dazu gehört auch die deutsch-türkische Produktion «Die Flucht» über einen Syrer an der Grenze zu Griechenland. Der Film erlebt in Schwerin seine Deutschlandpremiere. Das Filmkunstfest dauert vom 1. bis 6. Mai.