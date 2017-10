Film : Filmfestival dokumentART in Neubrandenburg gestartet

Neubrandenburg (dpa/mv) - Festivalatmosphäre in Neubrandenburg: Am Freitagabend hat in der Stadt das 26. Europäische Filmfestival dokumentART begonnen. Zur Eröffnung lief die Dokumentation «Die Farbe der Sehnsucht» des deutschen Filmemachers Thomas Riedelsheimer. Bis zum Dienstag konkurrieren im Wettbewerb 44 Dokumentarfilme aus 18 Ländern um vier Preise. Der Hauptpreis des Kultusministeriums ist mit 5000 Euro dotiert.