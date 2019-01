Film : Filmdozent Dresen spricht in Rostock mit Axel Prahl

von dpa

15. Januar 2019, 00:59 Uhr

Der Filmregisseur Andreas Dresen will als Dozent der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock die neue Reihe «hmt: Fokus Film» etablieren. Zur Premiere am Dienstag hat er den Schauspieler Axel Prahl eingeladen, um sich mit ihm über dessen Werdegang und die Arbeit auf der Bühne und vor der Kamera zu unterhalten. Prahl gilt als einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands und ist bekannt als Kommissar Frank Thiel aus dem Münsteraner «Tatort». Daneben ist er in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. In jüngerer Zeit ist er auch als Musiker unterwegs. Dresen («Als wir träumten», «Halt auf freier Strecke») ist seit Juni vergangenen Jahres Dozent an der HMT. Er hat dort die Professur für Filmschauspiel inne. «hmt: Fokus Film» soll zwei Mal im Jahr über die Bühne gehen.