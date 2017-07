Geschichte : Filmabend zu Widerstand von Studenten gegen NS-Regime 1943

Mit dem Dokumentarfilm «Die Widerständigen - "also machen wir das weiter …"» und einem Filmgespräch erinnert das Kulturzentrum Alte Kachelofenfabrik in Neustrelitz an diesem Mittwoch an die Widerstandsgruppe «Weiße Rose». Dazu wird Regisseurin und Drehbuchautorin Ula Stöckl in Neustrelitz erwartet, teilte das Kulturzentrum am Montag mit. Anlass für die Aufführung sei die Erinnerung an das Attentat von Offizieren auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944.