Verkehr : Fifty-Fifty-Ticket für sicheren Heimweg auch 2018

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 14:41 Uhr

Mit den Spartickets können Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren an Wochenenden und Feiertagen zum halben Preis mit dem Taxi fahren. Ab sofort gibt es den Angaben zufolge die Tickets in allen AOK-Servicecentern in Mecklenburg-Vorpommern zu kaufen - solange der Vorrat reicht.

«Wir wollen, dass Jugendliche entspannte Wochenenden verbringen können und sicher zur Disco und wieder zurück kommen», erklärte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Mit dem Fifty-Fifty-Ticket soll verhindert werden, dass Diskobesucher betrunken oder übernächtigt nach Hause fahren oder zu einem fahruntüchtigen Fahrer ins Auto steigen. In den 1990er Jahren waren im Nordosten Dutzende junge Menschen bei Disko-Unfällen ums Leben gekommen oder schwer verletzt worden.