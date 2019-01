Freizeit : Fifty-Fifty-Ticket für Disco-Fahrten auch 2019

Das nach einer Vielzahl tödlicher Disco-Unfälle in den 90er Jahren eingeführte Fifty-Fifty-Ticket für junge Nachtschwärmer gibt es auch in diesem Jahr in MV. Das Land finanziere die Aktion wieder mit bis zu 90 000 Euro, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in Schwerin mit.

von dpa

10. Januar 2019, 14:31 Uhr

Mit dem Sparticket können Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren an Wochenenden, Feiertagen und deren Vorabenden zum halben Preis mit dem Taxi zur Disco und wieder nach Hause fahren. Die Gutscheine seien ab diesem Freitag in den Servicecentern der AOK Nordost in Mecklenburg-Vorpommern erhältlich und gelten bis zum 1. Januar 2020. Wer ein Ticket im Wert von fünf Euro kauft, zahlt dafür nur 2,50 Euro. Die andere Hälfte übernimmt das Land Mecklenburg Vorpommern. Mit dem Ticket kann im Taxi bezahlt werden.

Mit den Fifty-Fifty-Tickets soll verhindert werden, dass sich junge Leute angetrunken oder übernächtigt ans Steuer setzen oder zu einem fahruntüchtigen Fahrer ins Auto steigen. Das Land unterstützt die Verkehrssicherheitsaktion seit 1998, wie es hieß. Nach der Einführung der Tickets sank die Zahl schwerer und tödlicher Disco-Unfälle in MV drastisch.

Gerade Jugendliche im ländlichen Raum profitierten von dem Angebot, hieß es. An der Aktion sind neben dem Land und der AOK auch der Taxiverband und der Radiosender Antenne Mecklenburg-Vorpommern beteiligt.