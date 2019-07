Brände : Feuerwehrverband fordert Hubschrauber für Waldbrandbekämpfung

Mit dem Fortschreiten des Klimawandels ist mit einer Zunahme von Waldbränden wie aktuell im Süden Mecklenburg-Vorpommerns zu rechnen. Die Ausrüstung der Feuerwehren ist dem Deutschen Feuerwehrverband zufolge darauf nicht ausreichend eingerichtet.

Der Deutsche Feuerwehrverband hat angesichts der Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern und der steigenden Wahrscheinlichkeit weiterer Brände in Deutschland eine bessere Ausrüstung der Wehren gefordert. «Es wäre gut, wenn wir in Deutschland zehn weitere Hubschrauber mit der Möglichkeit hätten, Außenlastbehälter zu transportieren», sagte Verbandsvizepräsident Karl-Heinz Knorr am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Hubschrauber sollten wie bisher der Bundeswehr beziehungsweise der Bundes- und Landespolizei zugehörig sein.

Knorr schlug auch vor, die Hubschrauber, die keine Möglichkeit für Außentransporte haben, nachzurüsten. «Wir brauchen aber keine Löschflugzeuge», betonte der leitende Branddirektor aus Bremen. Diese benötigten bei der Füllung zu große Wasserflächen, die in Deutschland kaum zu finden sind.

Gleichzeitig sei die Struktur der Feuerwehren in Deutschland in einem guten Zustand. «Es gibt fast eine Million Feuerwehrleute», sagte Knorr. Dank der über die Jahrzehnte gewachsenen Strukturen sei fast in jedem Dorf eine freiwillige Feuerwehr zu finden.

Nachholbedarf sieht der Experte dagegen bei der Auszeichnung der Wälder. Es gebe neben dem Bund, den Ländern oder den Kirchen eine fast unüberschaubare Zahl von Waldeigentümern. Oft seien die Strukturen sehr gut, dann arbeiteten die Eigentümer mit den Wehren zusammen. Diese wüssten dann, wie sie in die Wälder kommen oder wo die Löschwasser-Entnahmestellen sind, die im Sommer nicht trocken fallen. «Doch das ist nicht überall so», bedauerte Knorr. Eine Forderung seines Verbands an die Politik sei zu prüfen, inwieweit die Kennzeichnung oder das Anlegen von ausreichend genauem Kartenwerk zur Pflicht gemacht werden kann. «Wanderkarten reichen uns nicht.»

Zur besseren Ausrüstung gehörten auch leichtere und damit spezielle waldgängige Tanklöschfahrzeuge. «Unsere meisten Fahrzeuge sind zu schwer und zu wenig geländegängig und eher für Städte oder Autobahnen ausgelegt.» Es werde auch Schutzkleidung benötigt, die speziell für die Vegetationsbrandbekämpfung geeignet ist. Diese sei wesentlich leichter als die normale. Bei der Flächenbrandbekämpfung komme es bei den Feuerwehrleuten in ihrer schweren Kleidung immer wieder zum Kollaps.