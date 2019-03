Brände : Feuerwehr löscht herabgestürzten Kaminofen in Gallin

von dpa

04. März 2019, 10:55 Uhr

Ein brennender Kaminofen hat sich in einem Einfamilienhaus in Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus seiner Wandhalterung gelöst und ist zu Boden gestürzt. Die alarmierten Feuerwehrleute bargen den mehr als 100 Kilogramm schweren Kamin am Sonntagabend, brachten ihn ins Freie und löschten das darin lodernde Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf.