Notfälle : Feuerwehr findet Leiche in ausgebranntem Transporter

von dpa

11. Juni 2019, 12:58 Uhr

Die Feuerwehr hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim eine Leiche aus einem ausgebrannten Transporter geborgen. In Strohkirchen hatten Anwohner am späten Sonntagabend ein brennendes Auto entdeckt und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatten, fanden sie den Angaben zufolge einen Körper im Innenraum des Wagens. Ob die Person im Transporter verbrannt oder schon vorher gestorben sei, sei derzeit noch unklar. Eine Obduktion solle die Identität des Toten sowie das Alter und Geschlecht feststellen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin lagen zunächst keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor.