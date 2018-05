Unfälle : Feuerwehr befreit eingeklemmtes Pferd aus Leitplanke

von dpa

10. Mai 2018, 12:34 Uhr

Sein Ausflug in die Freiheit währte nur kurz und endete unter einer Leitplanke: Ein ausgebüxtes Pferd ist von der Feuerwehr im Landkreis Ludwigslust-Parchim aus misslicher Lage befreit worden. Es war am Donnerstagmorgen mit anderen Pferden am Ortsausgang in Waschow ausgebrochen und zu den angrenzenden Bahngleisen gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann bemerkte die Tiere und versuchte sie von der Straße zu scheuchen, woraufhin eines in Panik geriet, ausrutschte und mit dem Kopf unter die Schutzplanke schlitterte. Das verängstigte Tier konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein Tierarzt musste es betäuben, damit die Feuerwehrleute die Schutzplanke duchtrennen konnten. Das leicht verletzte Pferd konnte schließlich seinem Besitzer übergeben werden.