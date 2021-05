Brände : Feuer zerstört Lagerhalle samt Solarmodulen

Ein Feuer hat eine Lagerhalle in Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) komplett zerstört.

Nadrensee | In ihr befanden sich landwirtschaftliche Geräte, auf dem Dach Solarmodule - auch dies alles fiel den Flammen zum Opfer, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 450.000 Euro geschätzt. Das Feuer sei aus bisher unbekannter Ursache am Freitagnachmittag ausgebrochen. Das Dach der Halle stürzte komplett ein, die Grundmauern in Teilen. F...

