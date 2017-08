Brände : Feuer zerstört Doppelhaus in Hagenow

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Ein Feuer hat am Samstag ein Haus in Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern zerstört. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Die Bewohner der beiden Doppelhaushälften konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser. Der Sachschaden wird auf über 100 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Polizei-Meldung

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 10:03 Uhr