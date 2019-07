Brände : Feuer nahe Müritz-Nationalpark gelöscht

Nach dem verheerenden Waldbrand bei Lübtheen ist es nahe dem Müritz-Nationalpark zu einem Feuer gekommen. Der Brand bei Rechlin-Nord auf einer Fläche von zunächst etwa einem Hektar breitete sich am Donnerstagabend schnell auf eine Fläche von etwa vier Hektar aus, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehren aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte löschten das Feuer, das sowohl Wald als auch Grünflächen betraf. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, da die Feuerwehrleute immer wieder neues Löschwasser zur Einsatzstelle bringen mussten. Die Feuerwehr bekämpfte am Abend noch vereinzelte Glutnester. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

von dpa

12. Juli 2019, 05:32 Uhr

Ein Brand auf dem früheren, 6200 Hektar großen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hatte das Land zuletzt in Atem gehalten. Der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns hatte etwa 1200 Hektar Wald in Mitleidenschaft gezogen. Vier Ortschaften mussten vorübergehend evakuiert werden. Erst am Montag war nach acht Tagen intensiver Brandbekämpfung der Katastrophenalarm wieder aufgehoben worden. Die Behörden gehen in dem Fall von vorsätzlicher Brandstiftung aus.