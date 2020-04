Brände : Feuer in Zelle von 17-Jährigem in JVA Neustrelitz

von dpa

29. April 2020, 16:54 Uhr

In einem Haftraum in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Als Qualm aus der Zelle des 17-Jährigen quoll, sei der Jugendliche vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Justizministerium in Schwerin mit. Nach wenigen Stunden habe er wieder in die JVA zurückkehren können. Warum die Kleidung des Gefangenen und Haftraummöbel Feuer fingen, war zunächst noch unklar. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aufgenommen. Der 17-Jährige verbüße eine Strafe wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.