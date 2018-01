Brände : Feuer in Wohnheim für Auszubildende auf Usedom

von dpa

26. Januar 2018, 08:40 Uhr

In einem Wohnheim für Auszubildende in Bansin auf der Insel Usedom ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein 27-jähriger Bewohner habe gegen 4.00 Uhr am Morgen starken Rauch in der Küche festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Bewohner konnten sich nach Warnungen durch die Polizei selbst retten. Ein Hund sei von Rettungskräften aus dem Obergeschoss des schon zur Hälfte brennenden Gebäudes geholt worden. Die Brandursache sei unklar, ein technischer Defekt werde jedoch nicht ausgeschlossen, so die Polizei. Von den zehn Wohnungen in dem Wohnheim für angehende Hotelfachleute seien sieben vermietet.