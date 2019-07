Brände : Feuer in Plattenbau: Eineinhalb Millionen Euro Schaden

Der Brand eines Plattenbaus im mecklenburg- vorpommerschen Ueckermünde hat einen geschätzten Sachschaden von eineinhalb Millionen Euro verursacht. Durch die Flammen wurden am Samstagabend der komplette Dachstuhl und die darunterliegenden Wohnungen zerstört, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr brachte 20 Mieter in Sicherheit. Der komplette Bau, bestehend aus 40 Mietwohnungen, blieb durch das Löschwasser zunächst unbewohnbar.

von dpa

14. Juli 2019, 10:29 Uhr

Der Kriminaldauerdienst hat nach dem Feuer im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Ermittlungen übernommen. Offen war zunächst, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung das Feuer ausgelöst hatten.