Brände : Feuer in Neustrelitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Weitere Angaben machte eine Polizeisprecherin am Donnerstag aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

von dpa

02. April 2020, 17:23 Uhr

Wegen des Brandes mussten die zwölf Bewohner das Haus am frühen Morgen verlassen, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten nach der gründlichen Lüftung des Gebäudes in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein 31-jähriger Mann wurde demnach mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war eine Kellerbox vollständig ausgebrannt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.