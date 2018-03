Brände : Feuer in Mehrfamilienhaus in Anklam: hoher Sachschaden

von dpa

11. März 2018, 09:42 Uhr

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Anklam hat in der Nacht zum Sonntag einen Sachschaden von etwa 200 000 Euro verursacht. Von den vier Wohnparteien verletzte sich niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner hatten den Brand zwischen Obergeschoss und Dachboden bemerkt. Sie alarmierten die Feuerwehr, die mit 70 Einsatzkräften anrückte. Zwei Wohnungen wurden durch das Feuer komplett zerstört, die anderen beiden sind vorerst unbewohnbar. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.