Brände : Feuer in Hotel-Tiefgarage verursacht 80 000 Euro Schaden

von dpa

17. Mai 2018, 06:46 Uhr

In der Tiefgarage eines Rostocker Hotels ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch das Feuer niemand verletzt. Warum der Wagen in Flammen aufging, sei noch unklar. Feuer und Hitze hätten das Auto zerstört, Leitungen in der Tiefgarage beschädigt und das Parkdeck verrußt. Der Schaden belaufe sich auf rund 80 000 Euro.