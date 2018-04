Brände : Feuer in Gestüt in Neustadt-Glewe

von dpa

25. April 2018, 11:03 Uhr

Ein Feuer auf einem Gestüt in Neustadt-Glewe hat in der Nacht zum Mittwoch eine teure Fütterungsmaschine komplett zerstört. Der Schaden soll ersten Schätzungen zufolge rund 300 000 Euro betragen, teilte die Polizei mit. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Während des laufenden Betriebes sei aus der selbstfahrenden Arbeitsmaschine plötzlich Rauch aufgestiegen. Kurz darauf brannte sie in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Als Brandursache wurde zunächst ein technischer Defekt vermutet.