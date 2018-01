Brände : Feuer in Einfamilienhaus in Marihn: 89-Jährige gerettet

von dpa

17. Januar 2018, 07:29 Uhr

Ein Einfamilienhaus in Marihn (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochmorgen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Feuerwehrleute konnten die 89 Jahre alte Bewohnerin gerade noch aus dem Haus retten, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Die allein lebende Rentnerin kam in eine Klinik. Eine Nachbarin hatte die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Brand war am Morgen noch nicht gelöscht. Die Schadenshöhe war noch nicht genauer bekannt.