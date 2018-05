von dpa

12. Mai 2018, 09:44 Uhr

Gut 100 000 Euro Schaden hat ein Feuer in einer Biogasanlage im Landkreis Rostock verursacht. Wie die Polizei mitteilte, lief in der Anlage in Lambrechtshagen am frühen Samstagmorgen ein Generator heiß und löste einen Brand in einem Kabelschacht aus. Die Feuerwehr habe das Gas abgedreht und die Flammen gelöscht. Menschen seien nicht verletzt worden.