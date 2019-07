Brände : Feuer in Badeort an der Ostsee: Viele Verletzte

von dpa

27. Juli 2019, 09:19 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in Mecklenburg-Vorpommern 20 Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr fuhr am Freitagabend mit einem größeren Aufgebot nach Kühlungsborn, einem kleinen Badeort an der Ostseeküste. Der Brand war im Keller des Hauses ausgebrochen und wurde schnell gelöscht. Wie es zu dem Feuer kam, stand zunächst nicht fest.