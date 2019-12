Notfälle : Feuer im Führerhaus: Fahrer in Lebensgefahr

Ein Campingkocher hat einen Brand im Rostocker Überseehafen ausgelöst. Obwohl ein mutiger Wachmann einschritt, erlitt ein Lkw-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen. Auch der Retter wurde verletzt.

29. Dezember 2019, 21:26 Uhr

Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einem Feuer in seinem Führerhaus im Rostocker Überseehafen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Wachmann habe in der Nacht zum Sonntag den brennenden Mann gesehen, die Flammen gelöscht und sich dabei auch selbst verletzt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock sagte. Der verletzte Retter habe noch Hilfe holen können, so dass der Lkw-Fahrer mit schwersten Brandverletzungen in eine Spezialklinik für Brandverletzungen nach Lübeck kam.

Ersten Untersuchungen eines Brandermittlers zufolge ist das Feuer wahrscheinlich durch den Fahrer selbst beim Hantieren mit einem Campingkocher ausgelöst worden. Der 61-Jährige hatte im Überseehafen auf seine Weiterfahrt gewartet.

Sein Lastwagen und der Auflieger brannten vollständig aus. Der Schaden wurde auf mindestens 100 000 Euro geschätzt.