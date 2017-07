Brände : Feuer im ehemaligen Schlosshotel in Dummerstorf

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

In einem ehemaligen Schlosshotel in Dummerstorf (Landkreis Rostock) ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr bei dem Gebäude im Ortsteil Groß Potrems eintraf, stand bereits das komplette Dach in Flammen. Das Gebäude wurde nach Angaben der Polizei als Hotel genutzt, war zuletzt aber unbewohnt. Die Brandursache war vorerst unklar. Ob jemand verletzt wurde, sagte die Polizei zunächst nicht.

erstellt am 10.Jul.2017 | 10:11 Uhr