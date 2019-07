Brände : Feuer etwas näher an letztes evakuiertes Dorf herangerückt

Im Kampf gegen den Waldbrand in Südwestmecklenburg bleiben die Einsatzkräfte optimistisch. Eine kritische Stelle sei der letzte noch evakuierte Ort, Alt Jabel, wo die Flammen von 350 auf 300 Meter herangerückt seien, sagte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Donnerstag. Die 200 Bewohner müssen damit weiter in Notunterkünften oder bei Verwandten ausharren. Insgesamt waren am Donnerstag 1200 Hektar Waldfläche betroffen, und davon 600 Hektar Brandfläche.

von dpa

04. Juli 2019, 09:50 Uhr

Rund 450 Bewohner konnten am Mittwoch in drei der vier evakuierten Dörfer zurückkehren. Das waren Trebs, Jessenitz-Werk sowie Volzrade. Am Donnerstagvormittag wird Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in der Region erwartet.