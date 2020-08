Brände : Feuer bei Holzverarbeiter in Wismar nach Stunden gelöscht

Der Brand bei einem holzverarbeitenden Betrieb in Wismar ist nach mehreren Stunden gelöscht worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Große Mengen Restholz waren am Montagnachmittag in einem Gewerbegebiet am Hafen in Flammen aufgegangen. Riesige dunkle Rauchwolken zogen über die Stadt, Anwohner mussten stundenlang Fenster geschlossen halten. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

von dpa

04. August 2020, 07:56 Uhr