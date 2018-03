Brände : Feuer am Wolgaster Hafen: technischer Defekt war Ursache

von dpa

07. März 2018, 11:40 Uhr

Bei einem Brand am Wolgaster Südhafen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Schaden von 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging in der Nacht zum Mittwoch das Verwaltungsgebäude eines Wasserversorgers in Flammen auf. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Dachstuhl schon lichterloh. Verletzte gab es nicht. Ein Brandursachenermittler schloss am Mittwoch eine Brandstiftung aus. Demnach war es im Technikraum aufgrund defekter Kabelverbindungen zu dem Brand gekommen.