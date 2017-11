Gesundheit : Festsymposium zu SHIP-Gesundheitsstudie

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 05:25 Uhr

Mehr als 8700 Menschen aus Vorpommern wurden in den Greifswalder Gesundheitsstudien SHIP seit 1997 auf Herz und Nieren untersucht. Der Wert der bevölkerungsbezogenen Langzeitstudien sei enorm, sagte Studienleiter Prof. Henry Völzke. Mit Hilfe der Daten konnten Risikofaktoren für Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herz- und Kreislauferkrankungen ermittelt und Aussagen zur Häufigkeit von Erkrankungen getroffen werden. Pro Jahr erscheinen bis zu 120 Fachartikel mit neuen Erkenntnissen. In einem Festsymposium in Greifswald ziehen die Experten heute (13.00 Uhr) Bilanz.

