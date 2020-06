Musik : Festspiele unter Corona-Bedingungen in 30. Saison gestartet

Die 30. Saison der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag wegen der Corona-Krise mit einem Konzert in stark verkleinerter Besetzung vor lediglich 58 Zuhörern in der Konzertkirche Neubrandenburg eröffnet worden. Eigentlich sollte die komplette NDR-Radiophilharmonie gastieren. Nun saßen auf der Bühne lediglich acht Musiker mit Corona-Sicherheitsabstand. Intendant Markus Fein sagte zur Begrüßung mit eine Atemschutzmaske um den Hals, dieses Konzert sei dennoch ein Triumph und eine Befreiung. Es sei lange nicht klar gewesen, ob es überhaupt stattfinden könne.

von dpa

14. Juni 2020, 09:37 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte, es sei ein Eröffnungskonzert unter Bedingungen, wie es sie in 30 Jahren Festspielgeschichte nicht gegeben habe. Die Landesregierung stehe an der Seite der Festspiele. «Wir unterstützen sie so gut wir können.» Die Kultur habe es in diesen Zeiten sehr schwer. Das Land habe deshalb einen Schutzschirm in Höhe von 20 Millionen Euro eingerichtet. Sie sei sehr froh, dass es nun endlich wieder losgehe, wenn auch erst einmal «klein und fein».

Markus Fein mahnte die Entscheider, die Kultur in der Corona-Krise nicht unter die Räder kommen zu lassen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass Lobbyarbeit über Lockerungsmaßnahmen entscheide. Während in Flugzeugen und im Nahverkehr Menschen dicht an dicht säßen, müssten Konzertsäle leer bleiben.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, die zu den größten Klassikfestivals Deutschlands zählen, organisieren wegen des Verbots größerer Veranstaltungen in den nächsten Wochen 30 kleine Alternativkonzerte unter dem Titel «30-mal anders». Zugesagt haben dafür Stars wie der Geiger Daniel Hope und der Cellist Daniel Müller-Schott. Außerdem gibt es unter dem Motto «Netzspielsommer» Übertragungen und Konzertangebote im Internet.

Das Verbot von Großveranstaltungen gilt in Mecklenburg-Vorpommern vorerst bis Ende August. Der Festspielsommer dauert bis zum 12. September. Die Festspiele hoffen, dass sie die letzten beiden Wochen wie geplant durchführen können.

Statt knapp 200 Konzerten werde es in diesem Sommer wohl nur 50 geben und statt knapp 100 000 Besuchern vielleicht nur 5000, sagte Fein bei der Eröffnung in Neubrandenburg. «Aber die Musik spricht zu uns.» Die Menschen brauchten Kultur, gerade in einer Pandemie, weil sie das Leben selbst sei.