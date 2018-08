Festspiele : Festspiele-Stiftung kauft Bürohaus

von dpa

20. August 2018, 17:27 Uhr

Die Stiftung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern hat von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin das Gebäude gekauft, in dem das Klassikfestival seine Büros hat. Das stetige Wachstum der Festspiele mache zusätzliche Bürokapazitäten erforderlich, erklärte eine Sprecherin am Montag. Die Sparkasse wolle die Filiale, in deren Obergeschoss sich die Festspiele-Zentrale seit Jahren befindet, zu einer Selbstbedienungsfiliale umgestalten. Dadurch würden Räume im Erdgeschoss frei. Für den Kauf hat die Stiftung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern den Angaben zufolge ein Drittel ihres Vermögens investiert. Genauere Angaben über den Kaufpreis wurden nicht gemacht. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gehören mit rund 150 Konzerten und Veranstaltungen in diesem Jahr zu den größten Klassik-Festivals bundesweit.