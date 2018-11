Festspiele : Festspiele MV: Von Julia Fischer bis Fahrradkonzert

Mit einem sehr breiten Programm wollen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in der Saison 2019 Zehntausende Besucher in ihre 143 Konzerte zwischen Elbe und Rügen locken. Neben Veranstaltungen mit internationalen Stars wie den Geigern Julia Fischer und Daniel Hope oder den Dirigenten Kent Nagano und Mariss Jansons probieren die Festspiele auch innovative Konzertformate aus.

von dpa

28. November 2018, 14:34 Uhr

Neu sei in der Saison 2019 zum Beispiel das «Detect Classic Festival» für junges Publikum, sagte Festspiele-Intendant Markus Fein bei der Programmvorstellung am Mittwoch in Schwerin. In den ehemaligen Neubrandenburger Panzerhallen sind neben Auftritten junger Ensembles auch Begegnungen mit der Start-Up-Szene geplant. Niedrigschwellige Angebote, wie ein Fahrradkonzert in Schwerin, sollen auch «Klassikmuffel» für Musik begeistern. Die Saison dauert vom 15. Juni bis 15. September.