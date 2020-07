Musik : Festspiele MV verlegen Kennedy-Konzert ins nächste Jahr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ziehen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der weiter zu erwartenden Einschränkungen auch für das große Konzert-Highlight im September die Notbremse. Am Montag sagten die Organisatoren das für den 5. September mit bis zu 3000 Besuchern geplante Gastspiel des Ausnahme-Geigers Nigel Kennedy im Landgestüt Redefin ab. Er sollte in der Reihe «Weltstars in Redefin» in der dortigen Reithalle spielen. Kennedy habe sich bereiterklärt, das Konzert am 25. Juli 2021 im Rahmen der nächsten Sommerspielzeit nachzuholen. Die schon erworbenen Karten behielten ihre Gültigkeit, hieß es.

von dpa

13. Juli 2020, 17:37 Uhr