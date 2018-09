Festspiele : Festspiele MV: Academy und Pianist Armstrong gefeiert

Kurz vor Saisonende haben der US-amerikanische Pianist Kit Armstrong und das Londoner Orchester Academy of St Martin in the Field bei den Klassik-Festspielen Mecklenburg-Vorpommern ein weiteres musikalisches Glanzlicht gesetzt. Das Publikum in der erneut ausverkauften Konzertkirche von Neubrandenburg dankte dem preisgekrönten Solisten und dem renommierten Klangkörper mit lang anhaltendem Applaus für ihr Spiel. Auf dem Programm hatten Kompositionen von Mendelssohn Bartholdy, Beethoven und Mozart gestanden.

von dpa

09. September 2018, 18:54 Uhr

Mit der gleichen Werkauswahl hatten die Musiker schon am Tag zuvor auf dem Landgestüt in Redefin (Kreis Ludwigslust-Parchim) die Zuhörer in ihren Bann gezogen. Das letzte der drei Konzerte in der Reihe «Weltstars in Redefin» erlebten rund 2600 Musikfreunde. Damit sei die Reithalle abermals voll besetzt gewesen, hieß es von den Veranstaltern. Academy-Konzertmeister Tomo Keller sagte vor den gut 800 Konzertgästen in Neubrandenburg, dass das Orchester immer wieder gern bei den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern zu Gast sei, nicht zuletzt wegen der außergewöhnlichen Spielorte. «Gestern waren wir in der bestklingenden Reithalle der Welt und heute in der bestklingenden Kirche», so Keller. Als Zugabe erklang ein Stück von Leonard Bernstein.

Die Academy of St Martin in the Field und Armstrong verbindet bereits eine mehrjährige Zusammenarbeit. Als ehemaligem Festspiel-Preisträger war Armstrong für dieses Jahr die herausgehobene Aufgabe des Künstlers in Residence übertragen worden. Der 26-Jährige bestritt in der dreimonatigen Festspielsaison ein Sechstel aller 150 Konzerte und Veranstaltungen. Zum letzten Mal tritt er am Mittwoch zusammen mit der Geigerin Veronika Eberle, ebenfalls eine ehemalige Festspiel-Preisträgerin, vor das Publikum. Erstmals während seiner Residence wird Armstrong dabei an der Orgel zu hören sein. Mit Eberle spielt er in der Kirche von Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Werke von Bach, Biber und Liszt.

Die Festspiele gehen am 16. September in Wismar mit dem Auftritt der NDR Radiophilharmonie und des Pianisten Igor Levit zu Ende. Die Veranstalter rechnen für dieses Jahr mit insgesamt mehr als 80 000 Besuchern.