Musik : Festspiele MV 2017 erneut mit Rekord: 90 000 Besucher kamen

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wachsen auch in ihrem dritten Jahrzehnt immer noch weiter. In diesem Jahr besuchten mehr als 90 000 Menschen die rund 170 Veranstaltungen, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Das waren 2000 Gäste mehr als im vorigen Jahr - wiederum ein Rekord. Allein der Festspielsommer von Juni bis September lockte gut 82 000 Besucher an und zum Festspielfrühling auf Rügen im März kamen 4500 Kammermusikliebhaber. Die Adventskonzerte in Ulrichshusen, Schwiessel und Stolpe fanden fast 3500 Zuhörer.